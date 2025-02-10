Kaymakam Süleyman Bakan, yangında evleri hasar gören aileyi ziyaret etti
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, yangın nedeniyle evlerinde hasar oluşan aileyi ziyaret etti.
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, yangın nedeniyle evlerinde hasar oluşan aileyi ziyaret etti.
Kaymakam Bakan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Üre ile Çubuklu Mahallesi'ndeki eve gitti.
Ev sahibi Erkan Karakoç ve aile bireyleriyle görüşen Bakan, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Olayla ilgili bilgi alan Bakan, yanan evde incelemede bulundu.
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