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        Kaymakam Süleyman Bakan, yangında evleri hasar gören aileyi ziyaret etti

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, yangın nedeniyle evlerinde hasar oluşan aileyi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:19
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        Kaymakam Süleyman Bakan, yangında evleri hasar gören aileyi ziyaret etti
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        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, yangın nedeniyle evlerinde hasar oluşan aileyi ziyaret etti.

        Kaymakam Bakan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Üre ile Çubuklu Mahallesi'ndeki eve gitti.

        Ev sahibi Erkan Karakoç ve aile bireyleriyle görüşen Bakan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Olayla ilgili bilgi alan Bakan, yanan evde incelemede bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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