MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'ten Berat Kandili mesajı

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güngöralp, mesajında, rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı kandilin, tüm İslam aleminin beratına vesile olmasını, dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Berat Kandili'nin ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

"Berat Kandili'nin nuruyla aydınlanan bu mübarek gecede, bir kez daha manevi iklimlerde buluşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. İslam aleminin feyiz dolu gecelerinden biri olan Berat Kandili, bizlere geçmişi değerlendirme, geleceğe umutla bakma ve manevi duygularımızı güçlendirme fırsatı sunmaktadır. Kandilin milli birlik ve beraberliğimizin pekiştirilmesine vesile olması temenni ederim. Bu vesileyle, tüm İslam aleminin kandilini en içten dileklerimle kutluyorum."