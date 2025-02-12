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        Hatimoğullları: Diyalog süreci, kayyım atanarak dinamitleniyor

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "1 Ekim'de Sayın Devlet Bahçeli, Türk-Kürt kardeşliğinden bahseden mesajlar vermeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 12.02.2025 - 16:20
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        Hatimoğullları: Diyalog süreci, kayyım atanarak dinamitleniyor
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "1 Ekim'de Sayın Devlet Bahçeli, Türk-Kürt kardeşliğinden bahseden mesajlar vermeye başladı. İmralı ile görüşmeler oluyor ve Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülebilmesi için bir diyalog süreci başlatıldı. Kürt ve Türk kardeşliği üzerinden başlatılmış olan bir diyalog sürecine bu şekilde kayyımla, belediye eş başkanlarımıza ceza vererek bu diyalog süreci dinamitlenmektedir” dedi.

        Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'Terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Karar sonrası dün partililer belediye önünde toplandı. Bugün de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti milletvekilleri, Diyarbakır, Ağrı, Batman, Muş, Iğdır, Yüksekova belediye eş başkanları, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal'ın da aralarında bulunduğu kalabalık belediye önünde toplandı. Polis de belediye çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

        "1 Ekim'de Sayın Devlet Bahçeli Türk-Kürt kardeşliğinden bahseden mesajlar vermeye başladı. İmralı ile görüşmeler oluyor ve Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülebilmesi için bir diyalog süreci başlatıldı. Kürt ve Türk kardeşliği üzerinden başlatılmış olan bir diyalog sürecine bu şekilde kayyımla, bu şekilde belediye eş başkanlarımıza ceza vererek bu diyalog süreci dinamitlenmektedir. Buradan saraya sesleniyoruz. Bizler DEM Parti olarak, Kürt halkı olarak, Türkiye halkları olarak, bu ülkenin aydınları ve demokratları olarak, bizler bu ülkenin onurlu muhalefetini yürütenler olarak, onurlu bir barıştan yanayız. Onurlu bir diyalogdan yanayız ve bu diyaloğun barışla taçlanmasından yanayız. Ama bizlere her sabah şafak operasyonları çekerek belediye eş başkanlarımıza cezalar yağdırarak, belediyelerimize kayyım atayarak bu diyalog sürecini dinamitlemektesiniz. Saraya buradan çağrı yapıyoruz. Ey Saray, ey Erdoğan karar ver. Türk-Kürt kardeşliği, ya da bu ülkenin iç barışı konusunda çalışacak mısın? Bu konuda ortaya bir tavır koyacak mısın?” dedi.

        Van ile ilgili verilecek kararın bir sınav niteliğinde olacağını söyleyen Hatimoğulları, “Burada bütün Türkiye şunu görecek; kim çözümden yana, kim Türk-Kürt ve bütün halkların kardeşliğinden yana, kim iç barıştan yana, kim yana değil. İşte şimdi tam da sınav zamanı. Van ile ilgili verilecek karar tam da bunun sınavı olacak.”

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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