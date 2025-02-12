Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Erciş'te yangın denetimleri başladı

        Van'ın Erciş ilçesinde oluşturulan ekip, kamu binaları ile okullarda yangın denetimlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 14:56 Güncelleme: 12.02.2025 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciş'te yangın denetimleri başladı
        ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde oluşturulan ekip, kamu binaları ile okullarda yangın denetimlerine başladı.

        İş güvenliği uzmanlarından oluşan ekip, binalarda yangın merdivenleri, yangın tüplerinin tarihi, yangın söndürme sistemleri ve müdahale ekipmanlarını inceledi.

        Eksik görülen ekipman ve sistemlerle ilgili tutanak tutan ekip, eksiklerin 15 gün içerisinde giderilmesi uyarısında bulundu.

        İş güvenliği uzmanı Akın Akar, ilçedeki pansiyon, okul ve kamu binalarında yangın denetimi yaptıklarını söyledi.

        Denetim yapılan Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Müjde ise denetimlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Ölüm içkisi savunmaları!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Annesini öldüren babasından şikayetçi olmadı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Van'da 36 yıl önce mezun olduğu lisede 4 yıldır müdürlük yapıyor
        Van'da 36 yıl önce mezun olduğu lisede 4 yıldır müdürlük yapıyor
        "Delil avcısı" polisler her detayı titizlikle inceleyerek olayları aydınlat...
        "Delil avcısı" polisler her detayı titizlikle inceleyerek olayları aydınlat...
        Van YYÜ ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü yapıldı
        Van YYÜ ile İŞKUR arasında işbirliği protokolü yapıldı
        Van'da Koçköprü Kanyonu'nda buz sarkıtları oluştu
        Van'da Koçköprü Kanyonu'nda buz sarkıtları oluştu
        Van'da buz tutan Sütun Şelalesi dağcıları ağırladı
        Van'da buz tutan Sütun Şelalesi dağcıları ağırladı
        Artı Değer Vanspor FK'nın Başkanı Temel'den otobüs saldırısına ilişkin açık...
        Artı Değer Vanspor FK'nın Başkanı Temel'den otobüs saldırısına ilişkin açık...