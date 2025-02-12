Erciş'te yangın denetimleri başladı

Denetim yapılan Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mesut Müjde ise denetimlerin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Eksik görülen ekipman ve sistemlerle ilgili tutanak tutan ekip, eksiklerin 15 gün içerisinde giderilmesi uyarısında bulundu.

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