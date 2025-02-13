Van Valisi Balcı'dan Berat Kandili mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandili'ne kavuşmanın mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Balcı, şunları kaydetti:

"Berat Kandili, manevi dünyamızı güzelleştirmemize vesile olmak, milli ve manevi değerlerimizi daha da güçlendirerek yeni bir hayat sunmak, Yüce Mevla ile olan bağımızı yeniden gözden geçirmek, şefaat ve merhamet istemek için büyük bir fırsattır. Bu gecelerin feyiz ve bereketinden istifade etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en samimi duygularımla tebrik ediyorum. Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, mutluluk, sağlık ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum."