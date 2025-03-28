Vanlı genç atık malzemelerden go-kart aracı yaptı
Van'ın Erciş ilçesinde oto sanayide çalışan genç, hurda malzemeden go-kart aracı tasarladı.
Van'ın Erciş ilçesinde oto sanayide çalışan genç, hurda malzemeden go-kart aracı tasarladı.
Erciş Oto Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan 19 yaşındaki Muhammed Can, atıl durumdaki malzemeleri bir araya getirdi.
Can, yaklaşık 6 aylık çalışmasının ardından go-kart aracını tamamlamayı başardı.
Sanayide aracının test sürüşünü yapan Can, hayalini kurduğu go-kart aracını yapmak için birçok malzemeyi bir araya getirdi.
Yorucu bir çalışmanın ardından aracı tamamladığını belirten Can, şunları kaydetti:
"Boş zamanlarımda hayalini kurduğum aracı tasarlamaya karar verdim. Demir ve profilleri hurdacıdan aldım. Motor ve lastikleri internetten sipariş ettim. Diğer malzemeleri sanayide topladım. Koltuğu, kırık sandalyeden yaptım. 6 ayda aracı tasarladım."
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