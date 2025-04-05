Van'da Memleket Partisi'nden AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı

Van'da Memleket Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçenlere rozet takıldı.

Memleket Partisi'nden istifa eden bazı üyeler, AK Parti'ye geçti.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen törende, üyelere rozetleri takıldı.

AK Parti İl Başkanı Abdullahat Arvas, yaptığı konuşmada, partilerinin milletin ve mazlumların partisi olduğunu söyledi.

Vatandaşları sık sık ziyaret ettikleri belirten Arvas, "Milletin sorunlarıyla ilgilenmeye devam ediyoruz. Memleket Partisi İl Başkanı, yönetimiyle partimize katılma kararı aldı. Partimizi büyütmeye devam ediyoruz. 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' umuduyla memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bazı partilerin yerli ve milli ürünleri boykot ederek ekonomiyi baltalamaya çalıştığını hatırlatan Arvas, boykot çağrılarına uymayan partilileri AK Parti'ye katılmaya davet etti.