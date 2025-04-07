Yunanistan'da kalbi duran ABD'li turistin hayatını kurtaran doktor, o anları anlattı

EMRE ILIKAN - Yunanistan'da kalbi duran 50 yaşındaki ABD'li yolcuyu havalimanında 20 dakika süren kalp masajı ve elektroşok uygulamasıyla hayata döndüren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Erdoğan, o anları anlattı.

Bilimsel bir toplantıya katılmak için 18 Mart'ta 4 doktor arkadaşıyla Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'dan Yunanistan'ın Selanik kentine giden Erdoğan, uçaktan indikten sonra havalimanı binasına geçmek için apronda beklerken yolculardan birinin kalp krizi geçirdiğini gördü.

Arkadaşlarının yardımıyla yolcuya ilk müdahaleyi yapan Erdoğan, THY kabin ekibinin getirdiği elektroşok cihazını da kullanarak yaptığı 20 dakikalık kalp masajıyla kalbi duran ABD'li yolcuyu hayata döndürdü.

Daha sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doç. Dr. Erdoğan'ın yaptığı bu müdahale Yunan medyasında da geniş yer buldu.

- "Hemen müdahale etmeye başladım" Erdoğan, AA muhabirine, bilimsel bir toplantıya katılmak için 18 Mart'ta farklı üniversitelerden doktor arkadaşlarıyla Selanik'e gittiklerini söyledi. Uçağın havalimanına indikten sonra yolcularla apronda otobüs beklediklerini anlatan Erdoğan, "O sırada bir kadının 'lütfen yardım' edin dediğini duydum. Yerde uzanan adamı görünce yanına koştum. Bu tür durumlarda ilk önce hastanın nabzının kontrol edilmesi gerekiyor. Hastanın nabzının atmıyordu, kalbi durmuştu. Hemen müdahale etmeye başladım. Doktor arkadaşlarım da yardımıma geldi. Yaklaşık 20 dakika kalp masajı yaptım. Hasta eğer ritim bozukluğundaysa şoklama yapmanız gerekiyor. O sırada THY'nin kabin ekibi de aprona indi. Onlardan defibrilatör (şok) cihazını istedik." diye konuştu. Yaptıkları müdahaleyle hastanın normale döndüğünü, nabzının düzeldiğini, bilincinin açıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Hastane içinde bile 15-20 dakikalık kalp masajı kolay değil. Hastaların çoğunda oksijen yetersizliğinden dolayı beyinde kalıcı hasar oluşabiliyor. Amerikalı yolcunun normale döndüğünü görünce çok mutlu olduk. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bize teşekkür etti. THY ekibinin o sırada aprona inmesi, defibrilatör cihazını anında getirmesi hayat kurtarıcı oldu."