Van'da Türk Kalp Vakfı'nın 50. yılı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

Van'da Türk Kalp Vakfı'nın 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında bisiklet turu etkinliği yapıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü, Öğretmenler Bisiklet Topluluğu, Bisikletliler Derneği Van Temsilciliği ve Van Bisikletliler Platformu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte katılımcılar, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bir araya geldi.

Sağlıklı yaşama dikkati çekmek ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla organize edilen etkinlikte katılımcılar, Van Kalesi'ne kadar pedal çevirdi.

Bisikletliler Derneği Van temsilcisi Hakan Durğun, sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımının önemli olduğunu belirtti.

Durğun, "Etkinliğimiz günün anlam ve önemini vurgulamak, toplumsal dayanışmayı teşvik etmek ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla yapıldı. Bu tür etkinliklerin kurumların desteğiyle hayata geçirilmesi oldukça önemli. Güzel ve eğlenceli bir etkinlik oldu. Bu anlamlı işbirliği, bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması adına önemli bir adım." diye konuştu.