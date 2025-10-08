Habertürk
Habertürk
        Van'da "Gazze" temalı resim sergisi açıldı

        Van'da, Aksa Tufanı harekatının ikinci yıl dönümü dolayısıyla "Gazze" temalı resim sergisi açıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 17:26 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:26
        İpekyolu ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda açılan sergide 40'a yakın eser yer aldı.

        Sergide, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar ve bebeklerin yanı sıra, yıkılmış binalar, açlık ve göç temalı çalışmalara yer verildi.

        Filistin'e Destek Platformu Üyesi Habip Yıldırımçakar, yaptığı açıklamada, etkinliğin Filistin halkına destek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

        Gazze'nin işgalinin üzerinden iki yıl geçtiğini ifade eden Yıldırımçakar, "Filistin'e destek olmak ve onların acısını paylaşmak için bu sergiyi düzenledik. 40'a yakın eserden oluşan sergimiz 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak." diye konuştu.

