        Van Haberleri

        Van'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Van'da düzenlenen yürüyüşlere katılan binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:47 Güncelleme: 07.10.2025 - 22:01
        Van'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
        Van'da düzenlenen yürüyüşlere katılan binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

        Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İpekyolu ilçesindeki Kent Park'ta bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

        Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki Vanlı öğretmen Emrah Atiş, bulunduğu gemiden görüntülü bağlanarak konuşma yaptı.

        Gazze sinevizyonu ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklama yapan Filistinli akademisyen ve gazeteci Dr. Zahir Elbek, Vanlıların Gazze'de yaşanan soykırıma tepkilerini haykırmak için bir araya geldiğini söyledi.

        Gazzeliler adına toplanan binlerce kişiye teşekkür eden Elbek, şunları kaydetti:

        "Ben Gazzeliyim ve orada yaralandım. Şu an devam eden soykırımda birinci derece ailemden 20 şehit verdik. Gazzeliler adına sizlerle kucaklaşmak istiyorum. Mukaddes topraklardan Gazze'ye bin selam olsun. Filistinli kardeşlerimiz de sizleri seviyor. Zulüm devam ettikçe direniş de devam edecek. Düşmanlar, liderlerimizi ve askerlerimizi katlettiklerinde kutlama yapıyorlar ama onlar ölmedi, şehit oldular. Güzel insanlarımız şehit olduğunda üzülüyoruz ve ağlıyoruz. Onlar Allah rızası ve özgür Filistin için savaştılar. Biz onlarla gurur duyuyoruz."

        Filistin'e Destek Platformu Dönem Sözcüsü Hayati Beyde ise "İslami direniş 2 yıl önce Gazze'de hangi heyecanla cihadına başlamışsa bugün de aynı güçle devam ediyor. Siyonistler korkudan kaçacak delik aramaktadırlar." dedi.

        Van'ın Erciş ilçesinde de Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması düzenlendi.

        Vanyolu Camisi önünde toplanan ilçe sakinleri, slogan atarak Erciş Kaymakamlığı önüne kadar yürüdü.

        Grup adına basın açıklaması yapan Önder Aras, Gazze'nin sadece bir şehir değil, insanlığın vicdanının adı olduğunu söyledi.

        Bugün o vicdanın denizlerden yükselen Sumud Filosu ile yeniden can bulduğunu belirten Aras, şöyle konuştu:

        "Sumud cesaretin, vicdanın ve onurun adıdır. Çocuklar enkaz altında can verirken dünya sessiz, küresel vicdan reklam kuşaklarında kaybolmuş bir duygudan ibaret kaldı. Gazze yanarken dünya markaları halen insan hakları pazarlıyor. Ey insanlık, insan olmanın bedeli bu kadar ucuz mu? Gözlerimizin önünde işlenen bu zulüm sadece Filistin'in değil, tüm dünyanın vicdan sınavıdır."

        Yürüyüş ve basın açıklamalarına, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

