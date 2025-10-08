Van'da antik kent kalıntısında yeni kitabeler ortaya çıkarıldı

NECMETTİN KARACA - Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 270 hektarlık alana kurulu ızgara planlı antik kent kalıntısında 6 yeni kitabe bulundu, daha önce tespit edilen oval şekilli kale burcu ve surlardaki suyun tahliyesinde kullanılan drenaj kanalları ortaya çıkarıldı.

İlçenin Yukarı Işıklı Mahallesi'ndeki Zernaki Tepe'de, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğa ve 1,5 kilometre genişliğe sahip tarihi alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Van Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu'nun danışmanlığında yapılan kazılarda, alanında uzman akademisyenler de görev yapıyor.

Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığının da desteğiyle 2021'den bu yana yürütülen kazılar sonucu önemli buluntuların ortaya çıkarıldığı tarihi alanda, bu yıl yapılan çalışmalarda da 4'ü surların üzerinde 6 yeni kitabeye rastlandı, önceki yıllarda belirlenen surlar daha belirgin hale getirildi.

Çavuşoğlu, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleri doğrultusunda bu yıl 1 Eylül'de bölgede kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Antik kentin kuzeydoğu bölümünde yer alan surlar üzerinde yoğunlaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, yaptıkları açmalarla surların daha net görülmesini sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Aynı şekilde kuzeybatı bölümünde de iki açma yaparak surların devamını takip ettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şu bilgileri verdi: "Bu yılki çalışmalarımızda iki burç arasındaki surda daha önceden bulunanlara ilave olarak 4 tane daha kitabe ile karşılaştık. Ayrıca farklı yerlerde 2 kitabe ortaya çıkardık. Kitabelerden 3 tanesi kendi döneminde veya daha sonraki dönemlerde tahrip edilmiş. Üzerinde herhangi bir yazı bulunmuyor. Üzerindeki tahribatta özellikle kazınmış olduğu gözlemleniyor. Bu da bize iki uygarlık arasındaki çekişme ya da daha sonraki gelen uygarlığın öncekini silme eğilimine gittiği gibi anlaşılıyor."

- "Su atık sistemiyle de karşılaştık" Kazı çalışmalarında önemli bulguların ortaya çıktığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Surun yüzeyinde kitabelerle birlikte su atık sistemiyle de karşılaştık. Bu içeride biriken suyun tahliyesi için yapılmış. Bu da düzenli bir şehrin su atık sistemini, suyun çok iyi bir şekilde surlardan dışarıya aktarıldığını bize göstermesi açısından çok önemli. Surlarda kullanılan taş cinsinden biri kireç taşı. Bu kireç taşı Zernaki Tepe'nin ana kayasını oluşturuyor. Diğeri bazalt dediğimiz taş, o da yaklaşık olarak 4 kilometre mesafedeki alandan getirilerek surlarda kullanılmış. Surun yüksekliği 3 metre civarında ama bu 3 metreden sonra kerpiç duvar var. Bir noktada yaklaşık 120 santimetrelik 8 sıra üst üste konulmuş kerpiç duvar olduğunu görüyoruz. Surun kalınlığı ise 4 metre 25 santimetre. Hem içten hem de dıştan taşla örülmüş vaziyette olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız." - "Surların çok geniş, ihtişamlı olduğunu gözlemekteyiz"