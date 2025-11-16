Habertürk
        Van Haberleri

        Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 17:07 Güncelleme: 16.11.2025 - 17:11
        Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
        Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.H. ve E.K. hakkında adli işlem yapıldı.

