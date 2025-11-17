Prematüre ikiz bebekler, sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile hayata tutundu

EMRE ILIKAN - Van'da 27 haftalıkken 830 ve 865 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebekler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde özenle tedavi ediliyor.

Tuşba ilçesinde yaşayan Gülbahar Çeltek, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleyle 23 Ekim'de henüz 27 haftalıkken dünyaya gelen ikiz erkek bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Organları gelişmeyen ve solunum yetmezliği yaşayan 830 ve 860 gram ağırlığındaki "parmak bebekler"i kuvöze alan sağlık çalışanları, bebeklerin beslenmesinden bakımına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi.

Özenle bakılan bebeklerin ağırlığı uygulanan tedavinin ardından 1 kilo 130 ve 1 kilo 200 grama ulaştı.

Sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile artık solunumlarını kendileri yapabilen prematüre ikiz bebeklerin normal kilolarına ulaşınca taburcu edilmesi planlanıyor.

- "Prematüre bebeklerin yaşama şansı her geçen gün daha da artıyor"

Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Murat Başaranoğlu, AA muhabirine, gebeliğin otuz yedinci haftasından önce doğan bebeklere "prematüre" denildiğini söyledi.

Bu bebekler doğdukları andan itibaren yaşamak için büyük bir mücadele verdiğini, her nefeslerinin, yeni bir güne başlamalarının birer mucize olduğunu belirten Başaranoğlu, şöyle konuştu:

"Onlar, hayata tutunmanın, azmin ve umudun simgesidir. Biz de hekimler ve sağlık çalışanları olarak minik mucizelerin hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Teknolojinin ilerlemesi, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin gelişmesi ve bilinçli ebeveynlerin artmasıyla prematüre bebeklerin yaşama şansı her geçen gün daha da artıyor. Prematürelik konusunda farkındalığı artırmaya, erken doğumları önlemek için toplum sağlığını güçlendirmeye ve her bebeğin hayata eşit şansla başlayabileceği bir dünya için el ele vermeye devam edelim. Küçük adımların büyük mucizelere dönüştüğü bu anlamlı günde (17 Kasım Dünya Prematüre Günü), tüm prematüre bebeklerimize sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir ömür diliyorum. Onlar, yaşamın en minik ama en güçlü savaşçılarıdır."