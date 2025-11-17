Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Prematüre ikiz bebekler, sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile hayata tutundu

        EMRE ILIKAN - Van'da 27 haftalıkken 830 ve 865 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebekler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde özenle tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prematüre ikiz bebekler, sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile hayata tutundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMRE ILIKAN - Van'da 27 haftalıkken 830 ve 865 gram olarak dünyaya gelen prematüre bebekler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde özenle tedavi ediliyor.

        Tuşba ilçesinde yaşayan Gülbahar Çeltek, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

        Burada yapılan müdahaleyle 23 Ekim'de henüz 27 haftalıkken dünyaya gelen ikiz erkek bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Organları gelişmeyen ve solunum yetmezliği yaşayan 830 ve 860 gram ağırlığındaki "parmak bebekler"i kuvöze alan sağlık çalışanları, bebeklerin beslenmesinden bakımına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi.

        Özenle bakılan bebeklerin ağırlığı uygulanan tedavinin ardından 1 kilo 130 ve 1 kilo 200 grama ulaştı.

        Sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile artık solunumlarını kendileri yapabilen prematüre ikiz bebeklerin normal kilolarına ulaşınca taburcu edilmesi planlanıyor.

        - "Prematüre bebeklerin yaşama şansı her geçen gün daha da artıyor"

        Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Murat Başaranoğlu, AA muhabirine, gebeliğin otuz yedinci haftasından önce doğan bebeklere "prematüre" denildiğini söyledi.

        Bu bebekler doğdukları andan itibaren yaşamak için büyük bir mücadele verdiğini, her nefeslerinin, yeni bir güne başlamalarının birer mucize olduğunu belirten Başaranoğlu, şöyle konuştu:

        "Onlar, hayata tutunmanın, azmin ve umudun simgesidir. Biz de hekimler ve sağlık çalışanları olarak minik mucizelerin hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Teknolojinin ilerlemesi, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin gelişmesi ve bilinçli ebeveynlerin artmasıyla prematüre bebeklerin yaşama şansı her geçen gün daha da artıyor. Prematürelik konusunda farkındalığı artırmaya, erken doğumları önlemek için toplum sağlığını güçlendirmeye ve her bebeğin hayata eşit şansla başlayabileceği bir dünya için el ele vermeye devam edelim. Küçük adımların büyük mucizelere dönüştüğü bu anlamlı günde (17 Kasım Dünya Prematüre Günü), tüm prematüre bebeklerimize sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir ömür diliyorum. Onlar, yaşamın en minik ama en güçlü savaşçılarıdır."

        Merkezlerinde dünyaya gelen ikiz prematüre bebeklerin yaşama tutunması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başaranoğlu, "Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz bebeklerden biri 830, diğeri 865 gram ağırlığında. Doğumun erken olmasına bağlı olarak her iki bebeğimizde de akciğer problemleri vardı. Bu nedenle akciğer gelişimlerini destekleyici ilaç uygulamaları yaptık ve bir süre solunum cihazına bağladık. Şu an cihazdan ayrıldılar, solunumlarını yapabiliyorlar. Kilo alımları gayet iyi gidiyor. Normal kilolarına ulaşınca taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "28 haftanın altında doğan bebeklerimiz var"

        Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ise merkez bünyesinde 1996'da kurulan yoğun bakım ünitesinde "yaşamaz" denilen bebeklerin doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla tedavi edilerek ailelerine kavuşturulduğunu vurguladı.

        Üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak Van ve çevre illerdeki hastalara hizmet verdiklerini anlatan Karaman, şunları kaydetti:

        "Prematüre bebekler anne karnındaki fizyolojik ortamdan erken ayrıldıkları için birçok sağlık problemiyle karşılaşıyor. Bu sorunların zamanında ve eksiksiz yönetilmesi, tedavinin aksatılmadan sürdürülmesi bebeklerin hayata tutunmasını sağlıyor. Ünitemizde şu an 40'a yakın kuvözümüz bulunuyor. Üçüncü basamak bir hastane olduğumuz için yatan bebeklerin çoğunu riskli ve prematüreler oluşturuyor. 28 haftanın altında doğan bebeklerimiz var. Bu bebeklerin bakımı büyük emek ve ekip çalışması gerektiriyor. Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından yardımcı personele kadar herkes özveriyle görev yapıyor. Prematüre bebekler uzun süre hastanede kaldıkları ve anne sütü tedavi sürecinde büyük önem taşıdığı için annelerimizi Anne Oteli'mizde misafir ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Zehirlenme felaketinde gözaltı sayısı 11'e çıktı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Bizim Çocuklar, İspanya'ya konuk olacak!
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        İbrahim 18 yaşındaydı... Yolda kanlı infaz!
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı
        35 yıl sigara içti, gırtlağının yarısı alındı

        Benzer Haberler

        Van Ferit Melen Havalimanında uçuşlar yeniden başladı
        Van Ferit Melen Havalimanında uçuşlar yeniden başladı
        Artos Dağı beyaz gelinliğini giydi
        Artos Dağı beyaz gelinliğini giydi
        Çarpanak Adası'nda ortaya çıkan antik yola, olası boğulma vakalarına karşı...
        Çarpanak Adası'nda ortaya çıkan antik yola, olası boğulma vakalarına karşı...
        Van'da kartpostallık sonbahar manzaraları
        Van'da kartpostallık sonbahar manzaraları
        Zehir tacirlerine geçit yok: Tır ve kümeste 324 kilo uyuşturucu ele geçiril...
        Zehir tacirlerine geçit yok: Tır ve kümeste 324 kilo uyuşturucu ele geçiril...
        Van'da trafik kazası: 2 yaralı
        Van'da trafik kazası: 2 yaralı