        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri İftar Programı" düzenlendi

        Van'da AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ'ın katılımıyla "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri İftar Programı" düzenlendi.

        Giriş: 04.03.2026 - 21:49
        Van'da "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri İftar Programı" düzenlendi

        Van'da AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ'ın katılımıyla "Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri İftar Programı" düzenlendi.


        AK Parti İl Başkanlığınca Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen programda konuşan Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıldır ülkeye hizmet ettiklerini söyledi.

        Ülkenin dört bir yanına hizmetlerin yapıldığını ifade eden Dağ, şunları kaydetti:


        "Sandıktan milletimiz bize teveccüh göstermemiş olsaydı hizmet etme imkanını bulmamız mümkün değildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışkanlığı, liderliği, tecrübesi ve öngörüsü bizim ufkumuzu ve önümüzü açtı. Şimdi 'Terörsüz Türkiye' sürecini yaşıyoruz. Önceki süreçler bizim için ciddi bir tecrübedir. O tecrübe ışığında stratejik, birbirini daha iyi anlayan ve daha temkinli bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. 'Terörsüz Türkiye' süreci, meclisin de devreye girmesiyle en doğru şekilde ilerliyor. Bugüne kadar ülkemizin her bir bölgesinde hak ettiği karşılığı alan süreç en güzel şekilde ilerliyor."

        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise "AK Parti iktidarında batıya ne yatırım yapılmışsa doğuya da o yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin selameti için yürüttüğü çalışmalar aşikar bir şekilde ortadadır. Biz de milletimize hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tüm teşkilat üyelerimizle birlikte sahadayız." dedi.

        Programa, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

