Farklı illerden Van'a gelen 4 kadın "glomus tümörü" ameliyatıyla iyileşti

Farklı illerden tedavi için Van'a gelen 4 kadın hasta, halk arasında "şah damarı tümörü" olarak bilinen glomus tümörü ameliyatlarıyla sağlığına kavuştu.



Ankara'da yaşayan 51 yaşındaki Öznur Görgülü, Adana'da yaşayan 51 yaşındaki Neslihan Keçeli, Kütahya'da yaşayan 50 yaşındaki Meryem Baştürk ile Eskişehir'de yaşayan 33 yaşındaki Handan Kazancı, baş dönmesi, mide bulantısı, karın ağrısı, nefes darlığı ve ani tansiyon yükselmesi gibi şikayetlerle bulundukları illerde hastanelere başvurdu.



Hastalar, gittikleri bazı sağlık kuruluşlarında ameliyatın riskli olduğu, çeşitli sorunlar yaşayabilecekleri yönünde uyarılar aldı.



Bunun üzerine farklı mecralarda araştırma yapan hastalar, Van'daki Lokman Hekim Hastanesinde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel'e ulaştı.



Daha önce aynı operasyonu geçiren hastalarla da iletişime geçen ve olumlu geri dönüşler alan kadınlar, Başel'in daveti üzerine Van'a geldi.



Yapılan tetkiklerde, hastalarda halk arasında "şah damarı tümörü" olarak bilinen 4 ila 4,5 santimetrelik glomus tümörü tespit edildi.



Prof. Dr. Başel ve ekibi tarafından açık yöntemle gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren ameliyatlar sonrasında hastalar sağlığına kavuştu.



Şikayetlerinden kurtulan 4 kadın hasta, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.



- "Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum"



Kütahya'dan gelen Meryem Baştürk, AA muhabirine, yaklaşık 1,5 ay önce Kütahya'daki sağlık merkezlerine başvurduğunu ve burada çekilen MR ile ultrasonlarda glomus tümörü teşhisi konulduğunu söyledi.



Ağustos ayına ameliyatının planlandığını ve bu süreçte sosyal medyadan Halil Başel'in çalışmalarına denk geldiğini belirten Baştürk, şunları kaydetti:



"Ameliyatlarını, çalışmalarını araştırdım. Eşimle ve oğlumla paylaştım. Onlar da araştırdılar. Hocamızla konuştuk. 'Vakit kaybetmeyin. Bu tümör büyür' dedi. İyi ki geldik. Tümör neredeyse 1 santim büyümüş. Kütahya'da 3,27 santimetreydi, burada 4,2'ye çıkmış. Ameliyat oldum, başarılı geçti. Hocamdan Allah razı olsun. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum."



Ankara'dan gelen Öznur Görgülü ise yaklaşık bir ay önce yaşadığı şikayetler üzerine başvurduğu sağlık merkezinde glomus tümörü teşhisi konulduğunu dile getirerek, "Ankara'da birçok hastane ve doktorla iletişime geçtim, hastalığımın tedavi yöntemlerini araştırdım. Arkadaşımın tavsiyesiyle hocamızla iletişime geçtim. Bayramdan sonra ameliyata alındım. Çok şükür, ameliyatım iyi geçti. Daha önce başvurduğum merkezlerde 'Masada kalırsın, felç olursun' gibi ciddi şeyler söylediler. Bunları duyunca çok korkmuştum. Tansiyonum çok yükseliyor, panik atak krizleri geçiriyor ve geceleri uyuyamıyordum. Bu yüzden ameliyat olmaktan vazgeçmiştim. Hastanın doktora güvenmesi çok önemli. Tedavimin olumlu sonuçlanmasından dolayı çok mutluyum." diye konuştu.



Gıda mühendisi Neslihan Keçeli de Adana'dan tedavi için Van'a geldiklerini ve hastalık sürecinin yaklaşık bir ay içinde geliştiğini anlattı.



Keçeli, "Hastanede tümör tanısı aldım. Ameliyat edilmesi gerektiği, ancak kalp damar cerrahının da görmesi gerektiği söylendi. Çok nadir görülen bir tümör olunca endişelendim. İnternet üzerinden araştırmaya başladığımda hocamızın çalışmalarıyla karşılaştım. Kendisiyle iletişime geçtim. Ailem de cesaretlendirdi. Buraya geldik. Ameliyatım başarılı geçti." dedi.



- "Beklemek tümörü ortadan kaldırmıyor"



Prof. Dr. Başel, glomus tümörünün çok nadir görüldüğünü belirtti.



Bu tür vakalarda takip önerilerinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Başel, şunları kaydetti:



"Hastalarımızdan ikisinin tümörü 3 ay içinde 1-1,5 santimetre büyümüştü. Beklemek tümörü ortadan kaldırmıyor, aksine büyütüyor ve ameliyatı zorlaştırıyor. Bu nedenle tanı konulur konulmaz uzman bir hekime başvurmak gerekiyor. Hastalara tanı konulur konulmaz alanında uzman bir hekime başvurmalarını tavsiye ediyorum. Çıkarılabilecek tümörlerde ilk tercih ameliyat olmalıdır. Glomus tümörleri yüzde 80 kadınlarda görülüyor. Bu hafta ameliyat ettiğimiz dört hasta da kadındı. Tümörleri büyük boyuttaydı. Küçük tümörlerde risk düşük olduğu için hastaları korkutmuyor ama bizim hastalarımızın tümörleri 4 santimetre ve üstündeydi. Bu tümörler çoğu damarı sarmış özellikli tümörlerdir. Geliştirdiğimiz tekniklerle ameliyatlarımızı yaptık. Dört hastamızda da hiçbir komplikasyon gelişmedi, durumları iyi. Hastalarımızı taburcu ettik."



Glomus tümörünün erkeklerde de görülebildiğini, bazı tümörlerin hormon salgılayarak yüksek tansiyona yol açabildiğini anlatan Başel, "Ameliyat sonrası tansiyon düzeliyor. Bu ameliyat, boyun bölgesinde yapıldığı için çok riskli bir yer. Burada şah damarı, beyin toplardamarları, 12 beyin siniri, kalbin siniri, yemek ve soluk borusu gibi hayati yapılar mevcut. Vücudun en zor bölgelerinden biri burası. Bu tür ameliyatları başarıyla yapmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

