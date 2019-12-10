Van’da karla mücadele çalışması

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Van'da dün etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini tipiye bıraktı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla mücadelede yoğun bir mesai harcıyor. Gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler; Çaldıran, Saray, Başkale, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde kapanan yolların tamamını açtı.

Öte yandan, tipiden dolayı yolda mahsur kalan araçlar da karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

VAN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.