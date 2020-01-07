Başkale’de hayat adeta buz kesti

Van’ın Başkale ilçesinde kar yağışının ardından etkisini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle hayat adeta buz kesti.
Başkale ilçesinde kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlar, akarsu ve dereler buz tuttu. Hayatın olumsuz etkilendiği ilçede, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, etkisini gösteren yoğun sis ise özellikle trafikteki sürücülere zor anlar yaşatıyor.
VAN
07 Ocak 2020 Salı
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