Başkale'de yiyecek arayan kurtlar köpeği parçaladı

Van'ın Başkale ilçesinde soğuk kış koşullarından dolayı yiyecek bulamayan aç kurtlar, şehir merkezine kadar inerek sokak köpeğini parçaladı.

Türkiye'nin 2400 rakımlı en yüksek yerleşim yerlerinden Başkale ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken yiyecek bulamayan aç kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı. Bir köpeğin aç kurtlar tarafından parçalandığı ilçede, yiyecek arayan kurtların görüntüleri vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hafiziye Mahallesi'nde bir sokak köpeği, kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar tarafından parçalanan köpek, mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu. Hafiziye Mahallesi'nde ise gece yarısı çöplerde ve sokaklarda yiyecek arayan kurtlar, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

VAN 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 05:48

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