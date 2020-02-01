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Van’da yoğun kar yağışı

İHA

Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van’da yoğun kar yağışı

Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Dün geceden beri etkisini aralıklı sürdüren ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, 127 mahalle ile 210 mezra yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini ifade ederek, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus ve yer yer sisin oluşabileceği belirtildi.
Uçak seferlerinde bir aksamanın söz konusu olmadığı kentte, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Başkale, Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürdüğü kentte vatandaşlar ise kar yağışının bereket olduğunu dile getirerek, bunun tarım başta olmak üzere birçok faydasının olduğunu söylediler.

VAN

30 Ocak 2020 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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