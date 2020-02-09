Çığ bölgesine ulaşım sağlanamıyor

Terk etti diye yaktı: Çok sevdiğim için yaptım

VanBahçesaray karayolunda yaşanan facianın ardından etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle çığ bölgesine ulaşımın sağlanamadığı bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve jandarma aramakurtarma, karayolları ile meteorolojiden uzman teknik ekiplerin yaptığı değerlendirme sonucunda, VanBahçesaray karayoluna düşen çığ bölgesine ulaşımın olumsuz hava koşulları nedeniyle sağlanamadığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bu sebepten dolayı bölgede hava şartlarının normale dönmesi sonrası inceleme yapılacak ve uygun görülürse arama kurtarma çalışması başlatılacak. Dün gece 8 Şubat 2020 Çaldıran ilçemizde 13 düzensiz göçmenin yurda yasadışı yollarla girdiği ve donarak yaşamını yitirdiği yönündeki ihbar üzerine bugün (9 Şubat 2020) yapılması planlanan çalışmalar yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bu bölgede de hava koşullarının normale dönmesiyle ekipler çalışma başlatacak. İlimizde devam eden yoğu kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün sabah 05.00 itibariyle VanBaşkale karayolu Güzeldere mevki, VanGürpınar Kurubaş geçidi, VanÇatak karayolu trafiğe kapatıldı. Gürpınar ilçemize zorunlu hallerde Edremit üzerinden ulaşım sağlanıyor. Dün VanÇatak karayolu Elmacı Mahallesi, Çatak ilçesi Bilgi ve Korulu mahalleleri yollarına düşen çığların kaldırılması da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor. İlimizde devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını, yola çıkacak vatandaşlarımızın da araçlarını kış koşullarına uygun hale getirdikten sonra yola çıkmaları konusunda uyarıyoruz” denildi.

VAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:35

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