Polisten kendilerini görünce balkon altına saklanan çocuğa ziyaret

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<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri, kendilerini görünce koşup, balkonun altına saklanan Kemal Işık'ı (4) evinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa kısıtlaması nedeniyle devriye görevi yapan Van Emniyet Müdürlüğü motorize ekibi, dün kendilerini görünce kaçıp balkonun altına saklanan minik Kemal'e süpriz yaptı. Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde yaşayan Işık Ailesi'nin evine gelen ekipler, minik Kemal'a çeşitli hediyeler verip, bayramını kutladı. Ekipler, aile ve minik Kemal'le hatıra fotoğrafı çektirip ayrılırken, Kemal ise büyük mutluluk yaşadı. <br>DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-05-25 12:53:18<br>

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