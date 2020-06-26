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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye’de yol çizgileri yenilendi

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesinde sorumluluk alanında olan 7 caddede yol çizgilerini yeniledi.

Muradiye’de yol çizgileri yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesinde sorumluluk alanında olan 7 caddede yol çizgilerini yeniledi.
Van Büyükşehir Belediyesinin kent merkezi ve ilçelerde yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklarda yol şerit çizgisi ve kaldırım boyama çalışmaları devam ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçede 7 caddede yol çizgilerini yeniledi. Sıcak yol çizgi boya makinesi ile yaklaşık 20 kilometre çizgi boyama çalışması yapan ekipler, trafik akışının düzenli ve şeritlerin belirgin hale gelmesini sağladı.
Ayrıca okul önlerindeki kasisler ve uyarıların görünür olması için de boyama çalışmaları yapan ekipler, duraklarda ve araç park yerlerinde de yol çizgi çalışması yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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