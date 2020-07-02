Van heyeti ulaşım ve haberleşme taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na iletti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van heyeti ulaşım ve haberleşme taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na iletti

İHA

Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan'ın bulunduğu heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Van heyeti ulaşım ve haberleşme taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na iletti

Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan’ın bulunduğu heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu ziyaret etti.
Bakanlık temaslarını aralıksız sürdüren Van heyeti, bölgedeki ulaşım ve altyapı sorunlarını Bakan Adil Karaismailoğlu’na iletti. Ulaşım, haberleşme ve altyapı konularının konuşulduğu toplantıda, Van’ın proje ve talepleri görüşüldü. Milletvekili Arvas, coğrafi konumu ve sınır kapısı nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Van’ın bu avantajlı konumu sayesinde lojistik bakımından bir cazibe merkezi olmaya elverişli olduğunu belirterek, “Ulaşım ve erişim ise bu amaca hizmet edecek en temel ve öncü sektördür. İmar planı ve uygulamaları nedeniyle yıllardır sürüncemede kalan çevre yolu ile ilgili geçen hafta Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından tescili yapılarak Karayolları Genel Müdürlüğüne bildirilen birinci etapta yol yapım çalışmalarının başlatılması aciliyet arz etmektedir. Van sınır kenti olması nedeniyle transit geçişlerinde yoğun olduğu bir güzergâh üzerinde bulunmaktadır. Çevre yolunun açılması şehir içi trafiği normalleştirecektir. Yine şehir içi trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak ve transit geçişle trafik akışını hızlandıracak, ana arter üzerinde bulunan havaalanı, karayolu ve üniversite köprülü kavşaklarının yapılması öncelikli talebimizdir. VanŞırnak kara yolu ilimizin ulaşımı ve ticareti için önemli bir projedir. İranKapıköy Sınır Kapısı ile IrakHabur Sınır Kapısını birbirine bağlayacak bu güzergâh stratejik bir önemde sahiptir. Projenin tamamlanması bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacaktır. VanBahçesaray kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımın kış aylarında sürekli aksadığı bir güzergâhtır. Sürekli çığ tehlikesi olan bu yolda 45 Şubat tarihlerinde düşen çığlar nedeniyle 42 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 3 bin 10 rakımlı Karabet geçidinin olduğu bu bölgeye daha önce kar tüneli yapılmış, ancak kısa olmuştur. Kar tünelinin riski azaltacak şekilde uzatılması, kısa vadede yapılacak en hızlı çözümdür. Havayolu ulaşımı bakımından bölgenin merkezi konumunda bulunan Van, aynı zamanda Hakkâri, Bitlis, Ağrı ve Muş illerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 2,5 milyon nüfusa hitap etmektedir. Kısıtlı sefer sayıları nedeniyle yaşanan sıkıntılar tepkilere neden oldu. Özellikle Ankara ve İstanbul seferlerinin arttırılması yönünde planlama yapılması gerekmektedir. Ticari ve iktisadi ilişkilerimizin güçlü olduğu komşumuz İran ile demir yolu bağlantısı çok önemli ve öncelikli bir konudur. Yıllardır gündemden düşmeyen Kuzey Van Gölü Demiryolu Projesinin gerçekleşmesi, ülkemize ve bölgemize önemli kazanımlar sağlayacaktır. Türkiyeİran arasında yaklaşık yılda 15 20 bin adet vagon taşıması gerçekleştirilmektedir. Van Gölü geçişine yönelik yapılan yatırımlar ve yüksek taşıma kapasiteli feribotların inşası kısa vadeli çözümlerdir. Kesin ve kesintisiz çözüm için Kuzey Van Gölü Demiryolu Projesinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Feribot iskelesi sahil yolu Van halkının keyifli vakit geçirdiği uğrak yerlerden biridir. Ancak söz konusu yol TCDD tarafından hazırlanan projede feribot iskelesi sol ray alanı içinde kalmaktadır Vatandaşın deniz havası aldığı sosyal ve kültürel etkinliklerin yapıldığı limanda sahil yolunun iptal edilmesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştur. Projede sahil yolu için dolgu yapılması ve yürüyüş yolunun korunması beklentimizdir. Van Gölü’nde tekne barınağı ve altyapı yatırımları bakımından Van ilimiz Adana 5. Bölge Müdürlüğüne bağlıdır. Sosyal ve ekonomik olarak zengin bir potansiyele sahip Van Gölü’nden maalesef altyapı eksikliği nedeniyle yeterince istifade edilememektedir. Van Gölü’ne kıyısı olan ilçelerimizde çok sayıda balıkçı teknesi ve gezi tekneleri bulunmaktadır. Korunaklı bir barınak olmadığı için vatandaşlar çeşitli kaygılar ile tekne almamaktadırlar. Van Gölü üzerinde ulaşımı, turizmi ve balıkçılığı teşvik edecek altyapı yatırımlarının desteklenmesi önemlidir. Erciş, Tuşba, Gevaş ve Edremit ilçelerimiz için teklif edilen balıkçı barınakları ve onarım işlerinin yapılması için ödenek gerekmektedir. Mobil kapsama alanı dışında kalan kırsal mahallelerimiz var. Bunlara ‘Evrensel Mobil Kapsama Projesi’ dahilinde mobil baz istasyonları kurulması elzemdir. Van PTT Baş Müdürlüğü hizmet binası 2011 yılında meydana gelen depremlerde hasar görmüş riskli bir yapıdır. Son zamanlarda meydana gelen depremler nedeniyle kurum çalışanları da tedirgin olmaktadır. Projesi tamamlanmış Van PTT Baş Müdürlüğü Posta İşleme Merkezi ve kargo binalarının yatırım programına alınması önemlidir. Bakanlık ziyaretlerimiz öncesinde konular ile ilgili bütün paydaşlardan bilgi alarak hazırlığımızı yapıyoruz. Hazırladığımız dosya ile birlikte şehrimizi ilgilendiren toplumsal konularda Bakanlarımızı ziyaret ediyoruz. Toplantılarımızdan genelde verim alıyoruz. Her ziyaretimizde ilimize küçük büyük bir şeyler kazandırıyoruz. Meclisin tatile girmesiyle birlikte inşallah korona virüs tedbirlerine uyarak mümkün olduğu şekilde ilçe ve mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla görüşeceğiz. Teşkilatlarımız ile birlikte hemşehrilerimizin sorunlarını dinleyecek, sevinçlerine ortak olacağız. Onlardan aldıklarımızı yine bu şekilde ilgililere ulaştıracağız. AK Parti olarak vatandaşlarımızın taleplerine karşılık verecek, sıkıntılarına çözüm arayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Batan tekne ile ilgili gözaltına alınan 11 kişiden 5'i bugün adliyeye çıkarıldı
YEREL HABERLER Batan tekne ile ilgili gözaltına alınan 11 kişiden ...
Van'da, teröristlerin hain planı deşifre edildi
YEREL HABERLER Van'da, teröristlerin hain planı deşifre edildi
Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi
YEREL HABERLER Kayalar Mahallesi’nde uygulanan karantina sona erdi
Kayıp Melek’i arama çalışmaları devam ediyor Amca Hüseyin Memiş: “Dereden yeğenimin ayakkabısı bulduk”
YEREL HABERLER Kayıp Melek’i arama çalışmaları devam ediyor Amca ...
Van’da Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Van’da Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlandı
Van’da toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da toprağa gömülü 3 ton suni gübre ele geçirildi
Avsuvan’dan vatandaşlara su arıtma cihazı tavsiyeleri
YEREL HABERLER Avsuvan’dan vatandaşlara su arıtma cihazı tavsiyeleri
Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
YEREL HABERLER Van Valiliğinden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Su altı arama kurtarma polisleri Melek’i her yerde arıyor
YEREL HABERLER Su altı arama kurtarma polisleri Melek’i her yerde ...
Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin fotoğrafı
YEREL HABERLER Van'da, 60'a yakın kaçak göçmene mezar olan teknenin ...
74 koyunu sele kapılarak ölen Yıldız: Yetkililerden destek bekliyorum
YEREL HABERLER 74 koyunu sele kapılarak ölen Yıldız: Yetkililerden ...
Erciş Belediyesinden yol bakım ve onarım çalışması
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden yol bakım ve onarım çalışması
Uğur Okullarında online mezuniyet töreni
YEREL HABERLER Uğur Okullarında online mezuniyet töreni
Erciş’te yol çizgileri yenilendi
YEREL HABERLER Erciş’te yol çizgileri yenilendi
2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor/ Ek ...
Su kanalı kenarından oynayan Melek’ten haber alınamıyor
YEREL HABERLER Su kanalı kenarından oynayan Melek’ten haber ...
2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor
TIR'daki 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'daki 3 kilo 178 gram eroin ele geçirildi
Van’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Van’da uyuşturucu operasyonu
Van’da düğünler korona tedbirleriyle başladı
YEREL HABERLER Van’da düğünler korona tedbirleriyle başladı
Milletvekili Gülaçar’dan sel mağduru çiftçilere müjde
YEREL HABERLER Milletvekili Gülaçar’dan sel mağduru çiftçilere müjde
Van’da ‘vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu’ ...
Van’dan “İyilik Konutları” kampanyasına destek
YEREL HABERLER Van’dan “İyilik Konutları” kampanyasına destek
Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X