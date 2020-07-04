İnci kefali denetimleri devam ediyor

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tatlı su kaynaklarının Van Gölü'ne döküldüğü mansap alanlarında yapılan denetimlerde toplam uzunlukları 300 metre uzatma ve 1 adet manyat ağına el konuldu.

Kentte 15 Nisan15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ve şube müdürlüğü ekipleri tarafından inci kefali av yasağının son günlerinde de ara vermeden 7/24 esaslı denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından tatlı su kaynaklarının Van Gölü'ne döküldüğü mansaplarda yapılan denetimlerde toplam uzunlukları 300 metre uzatma ve 1 adet manyat ağına el konuldu. El konulan ağların üzerinde az miktarda canlı balık olduğu, bunların tekrar suya bırakıldığı ve bu balıkların yumurtalarını bırakıp göle geri dönen balıklar belirtildi. Ayrıca bu ağlara el konulmaması durumunda yaklaşık 2 ton inci kefalinin avlanacağı ifade edildi.

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