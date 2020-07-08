Keklik avcısına para cezası

Van’ın Gevaş ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kaçak yavru keklik avlayan 1 kişiye toplam 6 bin 87 TL idari para cezası kesildi.
Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Balaban Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada kafes avcılığı yapan ve araçların bagaj kısmında 4 Yavru Çil Keklik tespit edildi. Kekliklere el konulurken, kafes avcılığı yapan şahsa Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından bin 575 TL tazminat ve 4 bin 512 TL idari para cezası verildi. Yetkililer, başarılı çalışmalarından dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.