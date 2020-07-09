Van Gölü'nde yeri tespit edilen teknedeki cesetler, ROV cihazıyla çıkarılacak (3)

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ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Van Gölü'nde, 107 metre derinlikte yeri tespit edilen teknenin içindeki cesetlerin çıkarılması için sabah saatlerinde başlatılan çalışmalara, gölde etkili olan fırtına nedeniyle ara verildi. Deniz Kuvvetleri'ne ait 'Birinci Sınıf Dalgıç' özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi'nce dün Çarpanak Adası yakınında bulunan batık teknenin içindeki cesetlerin çıkarılması için sabah saatlerinden itibaren ROV cihazı ile çalışma yapıldı. Ancak gölde etkili olan aşırı fırtına ve dalgalar nedeniyle çalışmalar sonlandırıldı.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-07-09 17:34:20



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