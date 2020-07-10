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Kablo makaraları, sokak köpeklerine 'yuva' oldu

DHA

Kablo makaraları, sokak köpeklerine 'yuva' oldu


Safa ATMACA/EDREMİT(Van), (DHA) VAN'ın Edremit ilçesinde, kablo makaralarından yapılan  kulübeler sokak hayvanlarına yuva oldu.
Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) işbirliğiyle, sokak hayvanlarının barınabilmesi çalışma yapıldı. VEDAŞ´a ait boş kablo makaraları Park Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde dönüşümden geçirerek yuvaya çevrildi. Yaklaşık 100 adet yuvanın yapılacağı çalışma kapsamında ilk 3 yuva hazırlanarak, sokak hayvanları için belirli noktalara bırakıldı. 
DHA-Genel Türkiye-Van / Edremit Safa ATMACA
2020-07-10 17:46:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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