Kablo makaraları, sokak köpeklerine 'yuva' oldu

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Safa ATMACA/EDREMİT(Van), (DHA) VAN'ın Edremit ilçesinde, kablo makaralarından yapılan kulübeler sokak hayvanlarına yuva oldu.

Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) işbirliğiyle, sokak hayvanlarının barınabilmesi çalışma yapıldı. VEDAŞ´a ait boş kablo makaraları Park Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde dönüşümden geçirerek yuvaya çevrildi. Yaklaşık 100 adet yuvanın yapılacağı çalışma kapsamında ilk 3 yuva hazırlanarak, sokak hayvanları için belirli noktalara bırakıldı.

DHA-Genel Türkiye-Van / Edremit Safa ATMACA

2020-07-10 17:46:08



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