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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İHA

Van'ın Başkale ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Başkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van’ın Başkale ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.
Başkale’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle akşam saatlerinde başlayan ve saat 00.30’da salanın okunmasıyla son bulan program; Başkale Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Asım Solak, Cumhuriyet Savcısı Nurullah Kırbıyık, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. İstiklal Marşı ve Kur'anı Kerim'in okunmasının ardında konuşan Kaymakam Asım Solak, tüm Başkale halkını demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.
Konuşmaların ardından Temmuz 2016 yılında yapılan darbe girişiminin slayt gösterisiyle devam eden programda, gece geç saatlere kadar süren demokrasi nöbeti, duaların edilmesinin ardından ve salanın okunmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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