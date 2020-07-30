Van'da çarşı ve pazarlarlarda yoğunluk



Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da Kurban Bayramı öncesi çarşı ve pazarlarda hareketlilik gözlemlenirken, esnaf ise eski bayram yoğunluğunun olmadığını, pandemi nedeniyle satışların durgun olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Ramazan Bayramı´nı, evinde geçiren Vanlılar, Kurban Bayramı için çarşı pazarda hareketlilik oluşturdu. Özellikle ana caddelerin yanı sıra, ara sokaklarda da hareketlilik gözlenirken, esnaf pandemi nedeniyle satışlarının eski bayramlar gibi olmadığını söyledi. Önceki yıllarda bayram arifesinde yaşanan yoğun görüntüler, bu bayramda kısmen yaşandı.

Esnaf, pandemi nedeniyle vatandaşların korktuğunu ve bu nedenle işlerin eskisi gibi olmadığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2020-07-30 16:48:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.