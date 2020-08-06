'Bobi' ile aramada kamyonette 15 kilo eroin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, kamyonetin göğüs alt kısmına gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesi Hakkari-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, kamyonetin göğüs alt kısmına gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-08-06 09:25:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.