'Bobi' ile aramada kamyonette 15 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonette, narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, kamyonetin göğüs alt kısmına gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesi Hakkari-Van Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bobi' ile yapılan aramalarda, kamyonetin göğüs alt kısmına gizlenmiş 15 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN
2020-08-06 09:25:55
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