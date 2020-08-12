Başkale’de ot yangını

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Van’ın Başkale ilçesinde çıkan yangında bin bağ ot zarar gördü.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Büklümdere Mahallesi’nde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaklaşık bin bağ ot zarar gördü.

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