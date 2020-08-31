Belediye ekipleri, sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

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Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)VAN'ın Erciş Belediyesi, sıcak havada yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için kırsal mahalleler, park ve bahçelere mama, yem ve yiyecek bıraktı.

Erciş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sıcak havada bunalan sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için kırsal mahalleler, park ve bahçelerde oluşturulan belirli alanlara yiyecek bıraktı. İlçenin farklı noktalarındaki alanlara mama, yem, ekmek kırıntıları ve su bırakan ekipler, bazı sokak köpeklerine kendi elleriyle su içirdi. Belediye yetkilileri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için bu çalışmayı sürekli yaptıklarını belirtirken, herkesi, hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-08-31 16:20:28



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