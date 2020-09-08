Van'da trafik kazası: 1 yaralı

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VanHakkari karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, VanHakkari karayolu üzerinde bulunan Çavuştepe Mahallesi civarında meydana geldiği. Van'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan Resul Alaş yönetimindeki münübüs, karşı yönden gelen Ali Osman Sayan yönetimdeki tıra ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan minibüs şoförü Resul Alaş, kaza sonrası olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Kurubaş Müfreze ekipleri tarafından çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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