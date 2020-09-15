Van Büyükşehir Belediyesinden ‘işe alındınız’ mailleriyle ilgili açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘işe alındınız’ mailleriyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Son günlerde belediyemizin adını kullanarak kişi veya kişilerden mail/telefon yoluyla ‘işe alındınız, en yakın zamanda gerekli evraklarınızı ulaştırın’ şeklinde mailler yollandığı şikâyeti tarafımıza ulaşmıştır. Personel@vbb.bel.tr mail adresinden vatandaşlarımıza yönelik ‘işe alındınız’ şeklindeki mailler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu olan sahte mail adresinde belirtilen daire başkanlıkları, resmi web sitemizde yer alan teşkilat şemamızda bulunmadığı gibi söz konusu mail adresi de kurumumuza ait değildir. Belediyemizin personel alım duyuruları mail/telefon veya mesaj yolu ile kesinlikle yapılmamaktadır. Tüm ilan ve duyurularımız resmi web sitemiz olan www.van.bel.tr adresinden yayımlanmaktadır. Bu nedenle kurumumuzda bir personel alımı söz konusu olmamakla birlikte vatandaşlarımızdan Personel@vbb.bel.tr mail adresi başta olmak üzere kurumumuz adına gelecek olan tüm ‘işe alındınız’ mesajlarına kesinlikle itibar edilmemesi önemle duyurulur. Ayrıca bu gibi durumlarda doğacak herhangi bir dolandırıcılığa karşı da kurumumuzun sorumlu olmadığını basına ve kamuoyuna iletmek isteriz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.