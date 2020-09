1. Güzellik Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Van’da Us Fuarcılık tarafından ilki gerçekleştirilen ‘Beautylife Expo Estetik Güzellik Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı’ kapılarını ziyaretçilere açtı.

Expo Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen ve dört gün sürecek olan fuara Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Van ESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, Us Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, Türkiye’nin farklı illerinden gelen firma yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma yapan Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, Van’ın son dönemlerde bölgenin lokomotif şehri olduğunu ifade ederek, “Van gelişimine devam ediyor, fakat ülkemiz bir korona virüs pandemisi süreci ile baş başa kaldı. Esnafın çektiklerini çok iyi görme fırsatımız oldu, fakat zor dönemlerin milletiyiz. Biz bugünleri daha güzel günlere kavuşmak için atlatacağız. Biz çok daha güzel mevsimler için yaprak döktük. Sanmasınlar yıkıldık. Ben bu güzel sürece emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En güzel estetik, aldığımız sağlıklı nefes, en büyük güzellikte hastane salonlarında olmadan, yoğun bakım yataklarında yatmadan, sabah sağlıklı bir şekilde uyanmak ve işe gitmektir. Bu anlamda bu dört günlük sürecin bize acı sonuçlar çıkarmaması için dikkatli olalım, tedbirli olalım. Makasınız keskin, kazancınız bol olsun” dedi.

Us Fuarcılık Genel Müdürü Ülker Selviler ise dünyanın zor bir süreçten geçtiğini dile getirerek, hayatta kalmanın sadece nefes alıp vermekle olmadığını söyledi. Selviler, “Bireyler, şirketler, kurumlar ve ülkeler elde ettiği standartları korumak, hatta geliştirmek için çaba sarf ediyor. Bütün bu çabaların kaynağını da pozitif düşünmek oluşturuyor. Biz Us Fuarcılık olarak böyle düşünüyoruz. Sektörlerimiz için proje üretiyor ve fuarlarımızla bu projeleri hayata geçiriyoruz. Beautylife Expo’yu da bu çerçevede gördük. Estetik, güzellik, kozmetik ve kişisel bakım sektörü temsilcilerimizin heyecanına, sektörlerin sivil toplum kuruluşu ve Van’ın değerli yöneticilerine güvendik” diye konuştu.

Bugün korona virüs pandemisine rağmen fuarı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Selviler, “Türkiye’de fuarların yapılıp yapılamayacağının dahi belirsiz olduğu bir dönemde böylesi bir organizasyonun hayata geçirilmesi çerçevesinde her türlü fedakarlığı yaptık. Gerek fuarın tanıtımında gerekse Türkiye’nin 81 kentinden ağırladığımız sektör temsilcileriyle tahminlerimizin çok üzerinde harcama yaptık. Fuarcılık şirketi olarak belki kazanç elde edemedik. Ancak, ben sektör temsilcilerinin ve Vanlıların gönlünü kazandığımıza inanıyorum. Hepimizin bu fedakarlığı karşılıksız kalmayacak. Biz bu fuarla sağlıklı gelecek günlerin İran ve Azerbaycan’ın da katılımıyla uluslararası bir organizasyonunun temelini atmış olduk” ifadelerini kullandı.

Beautylife Expo Estetik Güzellik Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarının ikincisini 25 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğinin bilgisini de aktaran Selviler, “Hepinizi şimdiden 2’inci Beautylife Expo Van’a davet ediyorum. Bugün her türlü önlemin yanı sıra fuarımızı klordan 3 bin 125 kat etkili ve yüzde 50 daha hızlı dezenfekte sağlayan ozon gazı püskürten cihazlarla hijyen hale getirerek açıyoruz. Fuar süresince tedbirlere uymaya ve aralıksız dezenfekte çalışmalarına devam edeceğimiz Türkiye’nin en hijyenik fuarlarından birini gerçekleştiriyoruz. 100’e yakın markanın ürünlerinin sergileneceği fuarımızda sektörün en etkin isimleri de şovlarıyla aramızda olacak. Bu anlamda fuarın ilgili sektörlerimize, şirketlerimize ve güzel şehrimiz Van’a, kazanç sağlamasını diliyor, fuarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmaları, plaket sunumu ve kurdele kesiminin ardından stantları gezen protokol üyeleri, ilgili firmalardan ürünler hakkında bilgi aldılar.

