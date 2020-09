Belediye Başkan Vekili Aslan korona virüs denetimlerine katıldı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, korona virüs önlemleri kapsamında ilçede yapılan geniş kapsamlı denetimlere katıldı.

İçişleri Bakanlığının kent genelindeki şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, lokanta, restoran, kafe, kahvehane ile kıraathane, kafeterya, kasap, berber, AVM, kuaför ve güzellik merkezi gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla denetimler yapılması için bütün valiliklere 16 Eylül’de kapsamlı bir genelge daha göndermişti. Genelgede, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi istenildi. Yine denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği ifade edildi. Genelgede hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için ise birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, iş yeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilebileceği açıklanarak, halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallaraönlemlere aykırı davranışlarda ısrar edenler için ise ililçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenecek cezaların mülki idare amirlerince uygulanabileceği belirtildi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, genelge kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İpekyolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve zabıta ekipleriyle birlikte Bostaniçi ve Şerefiye mahallelerindeki işletmeleri denetledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, denetimlerin hayatın her alanını kapsayacak şekilde yapıldığını ifade ederek, "Bu hastalığın şakası yok. Karantina tedbirlerini ihlal edenlere asla müsamaha göstermiyoruz. Çünkü tedbirleri ihlal edenler toplum sağlığını maalesef olumsuz yönde etkiliyor. Gözle görülmeyen ancak tedbirlerle maske, mesafe ve temizlikle aşabileceğimiz bir hastalıkla karşı karşıyayız. Her an hassas ve tedbirli olmak durumundayız ki bu hastalığı yenelim. Periyodik olarak jandarma, emniyet ve zabıtalarla alandayız. İş yerleri ve vatandaşları sürekli kontrol etmeye çalışıyoruz. Her hafta mutlaka bir iş yerine birden fazla denetim yapılıyor" dedi.

Yine genelge kapsamında içerisinde birçok meslek örgütünden temsilcinin bulunduğu 7 farklı ekibin ilçenin birçok mahalle, cadde ve sokağında denetimleri sürdürdüğü ifade edildi.

