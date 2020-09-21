Gürpınar’da yüz yüze eğitim başladı

Van’ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, 20202021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Atatürk İlkokulu ve Anasınıfını ziyaret etti.

Eğitim hayatına ilk defa başlayan 1. sınıf ve okulöncesi öğrencilerin heyecanına ortak olan Kaymakam Kayabaşı’na Milli Eğitim Müdür Vekili Vahap Aslan eşlik etti. Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, yeni eğitim öğretim yılının huzurlu ve güven ortamında geçirilebilmesi için tüm önlemlerin alındığını belirterek, Gürpınar’da bulunan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerine yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaymakam Kayabaşı, daha sonra öğretmenlerle toplantı yaparak maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.

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