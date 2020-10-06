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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden büyük başarı Van YYÜ URAP başarı sıralamasında yükselişte

İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) verilerine göre 20202021 yılında başarı çıtasını yukarı çekerek 30'uncu sıraya yükseldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden büyük başarı Van YYÜ URAP başarı sıralamasında yükselişte

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), University Ranking by Academic Performance (URAP) verilerine göre 20202021 yılında başarı çıtasını yukarı çekerek 30’uncu sıraya yükseldi.
University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, üniversitelerin bilimsel yayınlardaki 20202021 başarı sıralamasını ilan etti. URAP’ın ilan ettiği verilere göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 20192020 yılında Türkiye’deki devlet üniversiteleri genel sıralamasında 32. sırada iken, 20202021 yılında başarı çıtasını yukarı çekerek 30’uncu sıraya yükseldi. URAP’ın başarı sıralamasında ayrıca Van YYÜ, tıp fakültesi olan üniversiteler genel sıralamasında da bir sıçrama yaparak 81 devlet üniversitesi arasında 26’ıncı sıradan 25’inci sıraya yükseldi. 20182019 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin Türkiye’deki tüm üniversiteler arasındaki sıralaması 41 iken, 20192020 yılında bu sıralama 37 ve 20202021 yılında da 35. sıraya yükseldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Van YYÜ Rektörü Prof.Dr. Hamdullah Şevli, üniversiten Türkiye sıralamasında her yıla göre yükseliş gösterdiğini ve bu yükselişin dünya çapında da iyi yerlere geleceğini vurguladı. 38 yıllık akademikidari birikimiyle Van YYÜ’nün bulunduğu bölgede öncü bir rol üstlendiğini vurgulayan Rektör Şevli, “Üniversitemizin bilimsel yayın sayısını ve kalitesini artırarak ülkemizin ve dünyanın iyi üniversiteleri arasında yer alması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü olarak her zaman tüm laboratuvar ve diğer bilimsel altyapı imkânlarımızla siz değerli öğretim üyelerimizin yanında olacağız.
Üçüncü nesil olma yolunda iddialı adımlarla ilerleyen araştırmacı üniversitemiz; tıp, diş hekimliği, eczacılık, ziraat ve fen alanları dahil olmak üzere sosyal ve güzel sanatlar alanında oldukça nitelikli bir akademik kadroya sahiptir. Bu güçlü akademik kadro sayesinde üniversitemiz her yıl başarı çıtasını çok iyi yerlere getirmektedir” dedi.
20202021 eğitimöğretim yılında, güçlü akademik kadromuzun üniversiteyi Türkiye ve dünya sıralamasında daha iyi yerlere taşıyacaklarına inandıklarını ifade eden Rektör Şevli, “Yönetim olarak her yönüyle akademisyenlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Üniversitemizin vizyon ve misyonuna uygun şekilde, makale düzeyindeki bilimsel üretimin yanı sıra, Van Teknokent ile reel alandaki üretimlerimizi artırmanın çabası içerisindeyiz. Bu yönüyle de akademisyenlerimizin desteğine ihtiyacımız vardır. Akademisyenlerimizin hem TÜBİTAK hem de uluslararası düzeydeki fonlarla birçok projeyi hayata geçirebileceklerine olan inancım tamdır. Van Teknokent, gelişen kurumsal yapısı ile hedeflerine güçlü bir şekilde koşmakta ve bu yükselen ivme ile hem Van’ın hem bölgenin hem de Türkiye’nin gelişimine kayda değer katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.
Pandemi sürecine ve pandeminin bilimsel üretimine olan olası etkilerine de değinen Rektör Şevli, “Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, her yönüyle hayatımızı etkilemektedir. Bir yandan üzüntü verici vakalar ile karşılaşırken, bir yandan da tehditleri fırsata dönüştürmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Teknolojinin hayatımıza hızla girdiği bu dönemde, milli ve kültürel değerlerimizle birlikte teknolojiyi eğitimde ve diğer alanlarda kullanmada öncü bir rol almamız gerektiğini akıldan çıkarmamalıyız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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