Gevaş’ta 2 kilo 820 gram afyon sakızı ele geçirildi

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Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 2 kilo 820 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Balaban Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Noktasında durumunda şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramda yolculardan birinin çantasında 2 kilo 820 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs tutuklandı.

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