Erciş Belediyesinden cami ve okullarda çevre düzenlemesi

Van’ın Erciş Belediyesi, cami ve okulların çevre düzenlemesini ihmal etmiyor.

Her alanda belediyeciliğin gereğini yapan Erciş Belediyesi, halkı hizmetlerle buluşturmaya devam ediyor. Birçok alanda yaptığı yeniliklerle ilklere imza atan Erciş Belediyesi, insan merkezli hizmetlerini sürdürüyor. Cami ve okul gibi ortak kullanım alanlarında 12 cami ve 8 okulun bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yapan Erciş Belediyesi, daha güzel bir ortam oluşturmak için hummalı bir şekilde çalışıyor. İlçenin birçok mahallesinde hizmet veren cami ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarını sürdüren ekipler, en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ettiriyor.

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