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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘PatentGrowth’ projesi etkinlik serisi devam ediyor

İHA

‘PatentGrowth’ projesi etkinlik serisi devam ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde Van ve çevre illerdeki teknoloji tabanlı girişimciliği geliştirmek amacıyla faaliyetler yürüten Van Teknokent tarafından hazırlanan “PatentGrowthGelişmekte Olan Bölgelerde Patent Bilgisinin Yaygınlaştırılması ve Patent Tabanlı Girişimlerin Hızlandırılması” isimli Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilecek olan 7 etkinliğin ikincisi düzenleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “PatentGrowth isimli bu projemiz ile TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş gelecek vaat eden 7 teknoloji alanında 7 ayrı Teknoloji Vizyon Raporu hazırlanacak ve 7 ayrı ilde gerçekleştirilecek online etkinliklerle hedef kitleye tanıtılacaktır. Etkinliklerimizden ilki 13 Ekim’de Şanlıurfa ev sahipliğinde gerçekleşti ve sağlık teknolojileri alanında hazırlanmış olan Teknoloji Vizyon Raporu ilk defa bu etkinlikte takdim edildi. Etkinlik serisinin ikincisi 22 Ekim’de Sivas ilimizin ev sahipliğinde gerçekleşecek ve ileri malzemeler alanında hazırlanmış olan Teknoloji Vizyon Raporu ilk defa bu etkinlikte takdim edilecektir. Etkinlikte aynı zamanda konusunda uzman bir eğitmen tarafından patent araştırması teknikleri konulu bir eğitim verilecektir. Etkinliğe katılmak isteyen özellikle KOBİ’lerin www.patentgrowth.com internet sitesinden başvuru ve kayıt yapmaları gerekmektedir. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak üçüncü nesil üniversite olma hedefimizi gerçekleştirmek için önemli adımlar atmaktayız. Bu projede bahse konu adımlardan biri olma özelliğini taşımaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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