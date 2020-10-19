Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde 9 kilo 382 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrollerde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 572 gram eroin ile 2 kilo 810 gram afyon sakızı ele geçirildi. Araçtaki S.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.
Toplam 9 kilo 382 gram uyuşturucuya el konulurken, şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2020-10-19 09:23:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.