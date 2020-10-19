Başkale'de, otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilde 9 kilo 382 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrollerde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 6 kilo 572 gram eroin ile 2 kilo 810 gram afyon sakızı ele geçirildi. Araçtaki S.Y. ve B.Y. gözaltına alındı.

Toplam 9 kilo 382 gram uyuşturucuya el konulurken, şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-19 09:23:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.