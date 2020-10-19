Van merkezli 5 ilde terör operasyonu: 6 gözaltı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklıktan haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalarını sürdüren

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgütün sözde dağ kadrosuna eleman temin ettiği değerlendirilen 6 şüpheliye yönelik Van merkezli Diyarbakır, Aydın, İzmir ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 'terör örgütüne yardım ve yataklık etme' suçundan aranan Ö.C. Diyarbakır´da, E.Ç. ve Y.Z. Van´da, H.Y. Aydın´da, M.K. İzmir´de, A.K ise Ağrı´da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-19 16:31:48



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