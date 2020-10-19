Van Büyükşehir Belediyesi Taşkonak Mahalle yolunu asfaltlıyor

Van’ın Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Taşkonak Mahalle yolunda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Van Büyükşehir Belediyesi kendi iş gücüyle yaptığı yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Edremit ilçesine bağlı 3,5 kilometrelik Taşkonak Mahalle yolunda sıcak asfalt çalışması başlatıldı. Mahalle yolunda iyileştirme ve altyapı eksikliklerinin giderilmesinin ardından asfalt serimine başlandı. Yapılan asfalt çalışma ile daha konforlu ve güvenli hale getirilen mahalle yolundaki çalışmanın bu hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Ateş’ten çalışmalar hakkında bilgi alarak kısa sürede tamamlanması talimatını verdi.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi sezon içerinde Edremit ilçesi Çiçekli, Gölkaşı, Bakımlı, Kıyıcak, Andaç ve Kavurma (MEMURSEN TOKİ) mahalle yollarını sıcak asfalta kavuşturarak ilçede ciddi bir yol ve asfalt yatırımı gerçekleştirdi.

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