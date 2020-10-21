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2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Van’da

İHA

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Van’da

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.
Valilik önünde Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından karşılanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Bir süre makamda görüşen Orgeneral Gürak’a, Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından günün anısına Urartu motifleriyle süslenmiş tabak hediye edildi.
2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, ziyaretini tamamlayarak valilikten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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