2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Van’da

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2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

Valilik önünde Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından karşılanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra makama geçti. Bir süre makamda görüşen Orgeneral Gürak’a, Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından günün anısına Urartu motifleriyle süslenmiş tabak hediye edildi.

2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, ziyaretini tamamlayarak valilikten ayrıldı.

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