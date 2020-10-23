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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

180. müşteriye PTT’den hediye

İHA

180. müşteriye PTT’den hediye

Van’da Posta ve Telgraf Teşkilatının (PTT) 180. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, PTT şubesinde işlem yaptıran 180. müşteriye hediye verildi.
PTT’nin 180. yıldönümü tüm ülkede olduğu gibi Van’da da korona virüsün gölgesinde kutlanırken, merkez şubesine gelerek 180 gişe numarasını alan Dilhan Özdemir’e PTT Başmüdür Vekili Sacit Bostancıoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.
PTT Merkez Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte konuşan PTT Başmüdür Vekili Sacit Bostancıoğlu, 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT’nin 180. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını ifade ederek, “İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak; posta, kargo, lojistik, eticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.
Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedeflediklerini vurgulayan Bostancıoğlu, “Tüketicinin daima yanında olan, gücünü tüketicimizden alan bir yaklaşımla, 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktamız sayesinde ‘gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak’ ilkesini Türkiye'nin her köşesinde hayata geçiriyoruz. Hizmetlerimizi teknolojik alt yapımızla güçlendirirken, aynı zamanda yurt içi pazarda rekabetin getirdiği avantajımızı sürdürüyor, diğer yandan da uluslararası faaliyetlerle kurumumuzu bir adım öteye taşıyoruz. Bir dünya markası olma yönünde çalışmalarımızı hızlandırarak, sektörel anlamda yeniliklerin öncüsü olan inovasyon, ArGe ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak 180 yıl önce atılan tohumların meyvelerini alıyoruz” ifadelerini kullandı.
Teknolojik yatırımlarıyla Türkiye'nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olarak, ülkemizin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam edeceklerinin altını çizen Bostancıoğlu, “Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu. Bunun yanında Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle güçlü ve karar alıcı konumumuzu bir adım öteye taşıyarak, ülkemizi uluslararası platformlarda gururla temsil ettik. Şirketimizin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimini dünya posta sektörüne yön veren bir anlayışla birleştirerek görevimizi başarıyla yürütüyoruz. Her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT ailesi olarak, ülkemizi her alanda temsil etme anlayışımızı sürdürürken, 2023 hedeflerimize de sağlam adımlarla ilerliyoruz. Bu anlamda tüm PTT çalışanlarının 180’inci yıldönümünü kutluyorum” diye konuştu.
PTT’ye işlem yapmak için gelen ve 180. müşteri olan Dilhan Özdemir ise şaşırdığını ifade ederek, “180’in, PTT’nin kuruluş yıldönümü olduğunu biliyorum. Buraya elektrik ve su faturalarını yatırmak için gelmiştim. Şaşırdım. Çok güzel oldu. PTT’nin işlemlerinden, memurlarından memnunuz. Teşekkür ediyorum, Allah hayırlı etsin” dedi.
Etkinliğe PTT Merkez Müdürü Mehmet Beşir Kurt, şube personelleri ve müşteriler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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