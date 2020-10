Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan İsmail Say, yayımladığı mesajda; “Ülkemiz, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. 9 yıl önce meydana gelen yüzlerce vatandaşımızın yaşamını yitirmesine ve binlerce vatandaşımızın da yaralanmasına yol açan Van depremi, milletimizin yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Burada önemli olan husus, depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız alandaki binaları depreme dayanıklı hale getirmek ve yaşadığımız yüzyılın bilimsel verileri ışığında sahip olduğumuz bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilçemizde, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bir daha böylesi depremlerin yaşanmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

