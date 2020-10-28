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Van’da çuval çuval esrar ele geçirildi Jandarma ekipleri bir ikamette 732 kilo esrar ele geçirdi

İHA

Van’da çuval çuval esrar ele geçirildi Jandarma ekipleri bir ikamette 732 kilo esrar ele geçirdi

Van’ın Gürpınar ilçesindeki bir evde yapılan aramada 732 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gürpınar ilçesi Çepkenli Mahallesi’nde 1 şüpheli şahsın ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 27 Ekim 2020 tarihinde şahsın ikametinde adli arama gerçekleştirilmiştir. İcra edilen arama neticesinde; 650 kilogram toz esrar, 82 kilogram kubar esrar, 3 adet av tüfeği, 1 adet silah üstü dürbün ve bir miktar av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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