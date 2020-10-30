Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Yıldırım-10 operasyonunda örgüte ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen 'Yıldırım-10' operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'ya ait 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, PK makineli tüfeğine ait 105 fişek, 30 elektrikli fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-10-30 09:15:28



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